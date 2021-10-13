Калинская уступила Жабер и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В 1/8 финала турнира в Индиан=Уэллсе российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах проиграла представительнице Туниса Онс Жабер. Матч завершился со счетом 2:6, 2:6.

Калинская ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала четыре брейк-пойнта.

На счету Жабер - один эйс, две двойные ошибки и реализовано четыре брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал Онс поборется с эстонкой Анетт Контавейт, которая ранее оказалась сильнее Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.