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13 октября 08:39

Калинская уступила Жабер и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В 1/8 финала турнира в Индиан=Уэллсе российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах проиграла представительнице Туниса Онс Жабер. Матч завершился со счетом 2:6, 2:6.

Калинская ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала четыре брейк-пойнта.

На счету Жабер - один эйс, две двойные ошибки и реализовано четыре брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал Онс поборется с эстонкой Анетт Контавейт, которая ранее оказалась сильнее Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.

источник: «Советский спорт»
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