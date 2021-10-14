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14 октября 07:59

Стефанос Циципас переиграл Алекса де Минаура и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.

В 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе греческий теннисист Стефанос Циципас оказался сильнее представителя Австралии Алекса де Минаура. Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2.

Циципас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

На счету де Манаура - один эйс, три двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал Стефанос сразится с грузином Николозом Басилашвили, который ранее обыграл Карена Хачанова из России.

источник: «Советский спорт»
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