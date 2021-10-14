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14 октября 08:19

Медведев прокомментировал поражение от Димитрова на турнире в Индиан-Уэллсе

Россиянин отметил высокий уровень болгарского теннисиста.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свое поражение от представителя Болгарии Григора Димитрова (6:4, 4:6, 3:6) в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

»Григор во второй половине матча играл лучше всех моих соперников на US Open. Если он сохранит такой уровень, я не могу представить, что он кому-нибудь проиграет. Но дождемся результатов», - приводит слова Даниила журналист Мусаб Абид в своем твиттере.

Медведев пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Димитрова один эйс, пять двойных ошибок и реализовано шесть брейк-пойнтов из десяти.

За выход в полуфинал Григор поборется с поляком Хубертом Хуркачем, который ранее оказался сильнее Аслана Карацева из России.

источник: Twitter.com
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