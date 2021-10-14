Димитров - о Медведеве: Раньше не мог ничего противопоставить ему, но сегодня я что-то почувствовал

Болгарин Григор Димитров отреагировал на победу над российским теннисистом Даниилом Медведевым (4:6, 6:4, 6:3) в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

«Даниил - очень сильный игрок. На протяжении последних лет я часто играл против него и не мог ничего противопоставить. Однако сегодня я что-то почувствовал при счете 1:4 в его пользу во втором сете, успокоился и начал принимать более верные решения. Рад, что снова получил возможность выступать на этом уровне», - приводит слова Григора пресс-служба ATP.

Медведев пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Димитрова один эйс, пять двойных ошибок и реализовано шесть брейк-пойнтов из десяти.

За выход в полуфинал Григор поборется с поляком Хубертом Хуркачем, который ранее оказался сильнее Аслана Карацева из России.