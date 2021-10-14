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14 октября 14:32
автор: Владислав Корегин

Рублев может пропустить Кубок Кремля из-за простуды

Турнир состоится на следующей неделе.

Российский теннисист Андрей Рублев может не сыграть на Кубке Кремля-2021, который пройдет с 18 по 24 октября в Москве.

Как сообщает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, 23-летний спортсмен испытывает проблемы со здоровьем.

– Рублев простужен, поэтому его участие в Кубке Кремля пока тоже под вопросом. Все игроки будут в Москве, они приедут и мы будем решать. Договоры подписаны у всех. Рублев хочет играть на 100 процентов, он победитель прошлого турнира. Но он простудился, играет сегодня в парном разряде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Поэтому сказать, заболеет или нет, пока нельзя, – приводит слова Тарпищева Sport24.

Напомним, что на турнире в Москве должны принять участие четыре теннисиста, представляющие Россию. Помимо Рублева, речь идет о Данииле Медведеве, Аслане Карацеве и Карене Хачанове.

Добавим, что в 2019 году победителем соревнований стал Рублев, обыгравший в финале представителя Франции Адриана Маннарино (6:4, 6:0).

В прошлом году Кубок Кремля не проводился из-за пандемии коронавируса.

источник: Sport24.ru
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