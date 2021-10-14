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14 октября 14:50
автор: Владислав Корегин

Андрей Чесноков: Я не знаю, что произошло с Медведевым в матче против Димитрова

Россиянин завершил свои выступления на турнире в Индиан-Уэллсе на стадии четвертого круга.

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказался по поводу поражения своего соотечественника Даниила Медведева в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Напомним, что 25-летний спортсмен уступил в трех сетах представителю Болгарии Григору Димитрову – 6:4, 4:6, 3:6. По ходу второго сета Даниил переигрывал своего соперника со счетом 4:1, однако он не смог добиться итоговой победы в прошедшей встрече.

– Я не знаю, что произошло с Медведевым. Он уже укатал Димитрова: был счет 4:1 и его подача. Но он делает две двойные в этом гейме, в следующем – четыре ошибки подряд. Разве так можно?! Можно потерять внимание на один-два гейма, но Даниил так в игру и не вернулся, – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Ранее на турнире в США россиянин, занимающий второе место в рейтинге ATP, обыграл американца Маккензи Макдональда (6:4, 6:2) и серба Филипа Краиновича (6:2, 7:6).

источник: Чемпионат.com
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