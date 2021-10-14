Донской получил wild card от организаторов «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Евгений Донской получил специальное приглашение в основную сетку «ВТБ Кубок Кремля».

Как сообщает пресс-служба турнира, wild card также предоставлен Роману Сафиуллину, Алибеку Качмазову, Ярославу Демину и Максиму Жукову.

Ранее стало известно, что с «ВТБ Кубок Кремля» из-за травм и недомогания снялись американец Себастьян Корда, а также испанец Пабло Андухар.

Добавим, что Донской занимает 149-е место в рейтинге ATP. На последнем турнире в Софии россиянин уступил в первом круге Егору Герасимову из Белоруссии - 3:6, 6:7 (4:7).