Андрееску снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Победительница US Open 2019 года канадка Бьянка Андрееску не сможет принять участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля».

Как сообщает пресс-служба соревнований, ее место в основной сетке займет россиянка Елену Веснина.

Кроме того, на московском турнире не сыграют Белинда Бенчич и британка Эмма Радукану. Их места займут украинка Даяна Ястремская и представительница Чехии Тереза Мартинцова.

Ранее стало известно, что от участия в «ВТБ Кубок Кремля» отказалась теннисистка из Бельгии Элиза Мертенс.

Добавим, что в 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.