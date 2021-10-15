ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 октября 00:00
автор: Александр Поволоцкий

Андрееску снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Соревнования пройдут с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Победительница US Open 2019 года канадка Бьянка Андрееску не сможет принять участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля».

Как сообщает пресс-служба соревнований, ее место в основной сетке займет россиянка Елену Веснина.

Кроме того, на московском турнире не сыграют Белинда Бенчич и британка Эмма Радукану. Их места займут украинка Даяна Ястремская и представительница Чехии Тереза Мартинцова.

Ранее стало известно, что от участия в «ВТБ Кубок Кремля» отказалась теннисистка из Бельгии Элиза Мертенс.

Добавим, что в 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

источник: «Кубок Кремля»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
OnePlus готовит эксклюзивную коллаборацию SMART-часов и вселенной "Гарри Поттера"Компания Vivo готовит к презентации новый смартфон Vivo X80 с мобильным процессором Dimensity 2000Раскрыты основные характеристики смартфона Honor X30 Max с процессором MediaTek Dimensity 1100Восхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о России"Мучаюсь хожу, дышать тяжело". У Дзюбы неожиданные проблемы
«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча АПЛ 18.10.2021
18 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Кристал Пэлас». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
17 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Эвертон» — «Вест Хэм»: прямая трансляция матча АПЛ 17.10.2021
17 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Эвертон» и «Вест Хэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Брентфорд» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Брентфорд» и «Челси». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Манчестер Сити» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Манчестер Сити» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Норвич» — «Брайтон»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Норвич» и «Брайтон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лига Ставок» стала беттинг-партнером клуба «Монако», за который выступает лидер футбольной сборной России
Букмекерская компания «Лига Ставок» и футбольный клуб «Монако» объявили о начале партнерства.
«Саутгемптон» — «Лидс»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Саутгемптон» и «Лидс». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика