Медведев не сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Даниил Медведев пропустит турнир «ВТБ Кубок Кремля», сообщает пресс-служба соревнований.

По информации источника, 25-летний спортсмен снялся с турнира по причине усталости, которая у него накопилась в концовке нынешнего сезона.

Ранее Медведев проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову (6:4, 4:6, 3:6) в матче четвертого раунда турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Напомним, что в 2019 году победителем турнира «ВТБ Кубок Кремля» стал россиянин Андрей Рублев, обыгравший в финале представителя Франции Адриана Маннарино (6:4, 6:0).

В прошлом году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.