Рублев и Карацев вышли в финал турнира в Индиан-Уиэлссе в парном разряде

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев вышли в финал серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В полуфинале россияне обыграли немца Тима Пютца и новозеландца Михаэля Винуса со счетом 6:3, 4:6, 10:5.

Встреча длилась 1 час 22 минуты. У российской пары пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из 10. У Пютца и Винуса нет эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В финале Карацев и Рублев сыграют против победителя противостояния Джона Пирса (Австралия) / Филиппа Поласека (Словакия) - Ивана Додига (Хорватия) / Марсело Мело (Бразилия). Второй полуфинал также состоится сегодня, 16 октября.