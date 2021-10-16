Азаренко вышла в финал турнира в Индиан-Уиэлсе, обыграв Остапенко в трех сетах

В полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 3:6, 6:3, 7:5.
Встреча длилась 2 часа 22 минуты. Азаренко сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. У Остапенко два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 13 возможных.
Напомним, Азаренко является двукратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.
источник: «Советский спорт»