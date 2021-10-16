Определились соперницы россиянок в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Состоялась жеребьевка турнира WTA «ВТБ Кубок Кремля».

Определились соперницы российских теннисисток по первому кругу. Анастасия Потапова сыграет с румынкой Симоной Халеп, Людмила Самсонова с австралийкой Айлой Томлянович, Дарья Касаткина с представительницей Украины Ангелиной Калининой, а Екатерина Александрова с Онс Жабер из Туниса.

Как сообщает пресс-служба турнира, соперницы Анастасии Павлюченковой и Вероники Кудерметовой определятся по итогам квалификации.

Добавим, что в 2019 году »ВТБ Кубок Кремля» выиграла швейцарка Белинда Бенчич.