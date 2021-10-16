Медведев прилетит в Москву для встречи с болельщиками

Российский теннисист Даниил Медведев прилетит в Москву для встречи со своими поклонниками.

Ранее стало известно, что победитель US Open-2021 снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Даня обязательно будет в Москве, пообщается с болельщиками. Он прилетит с воскресенья на понедельник. В ближайшие дни удастся с ним пообщаться», — приводит RT слова Тарпищева со ссылкой на «Чемпионат».

Добавим, что в текущем сезоне Медведев выигрывали турниры в Марселе и Санта-Понсе, а также выиграл «Мастерс» в Торонто.

Матчи основной сетки «ВТБ Кубок Кремля» пройдут с 16 по 24 октября в Москве.