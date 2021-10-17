Анастасия Павлюченкова: Олимпийское золото - это мечта детства

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова до окончания текущего сезона назвала его успешным.

«Сезон уже очень крутой. Первый финал «Большого шлема», я всегда хотела пройти дальше четвертьфинала. Шесть раз играла и не могла пройти. Финал — это нереальный успех, для меня, для моего роста, для моей карьеры. А уж олимпийское золото — что тут говорить: это мечта детства. Так что уже эти два результата - это очень круто. Хочется завершить сезон на такой сладкой ноте в Москве и на Кубке Федерации», - приводит слова Павлюченковой «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в этом сезоне кроме Олимпиады в Токио Павлюченкова не выигрывала титулов. На данный момент россиянка находится на 13-й строчке рейтинга WTA. За карьеру в женском туре Павлюченкова выигрывала 12 турниров WTA.