Рублев опустился на шестое место в рейтинге ATP, а Хачанов покинул топ-30

В понедельник, 18 октября, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что в первой четверке игроков не произошло изменений. Первую строчку по-прежнему занимает серб Новак Джокович. Вторым идет россиянин Даниил Медведев. На третьем и четвертом местах располагаются Стефанос Циципас из Греции и немец Александр Зверев соответственно.

Российский теннисист Андрей Рублев опустился на шестую строчку рейтинга – его опередил испанец Рафаэль Надаль. С десятого места на девятое поднялся Каспер Рууд из Норвегии, а поляк Хуберт Хуркач вошел в десятку лучших. Ранее он находился на 12-й позиции.

Россиянин Аслан Карацев переместился с 23-й на 22-е место, а его соотечественник Карен Хачанов опустился на две строчки ниже – теперь он располагается на 31-м месте.

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