Веснина не сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила о том, что в 2021 году она больше не сыграет в официальных соревнованиях.

Таким образом, 35-летняя спортсменка не сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет на этой неделе в Москве.

– Турнирный год 2021 для меня завершен. К сожалению, пришлось сняться с любимого турнира «ВТБ Кубок Кремля», травма и простуда не дали нормально подготовиться и завершить сезон на домашнем турнире. Этот сезон был невероятно насыщенным, сложным и интересным. Спасибо, мои дорогие, за поддержку и всю любовь, что вы дарите, – написала Веснина на своей странице в Instagram.

Напомним, что победителем «ВТБ Кубка Кремля» в 2019 году стала представительница Швейцарии Белинда Бенчич. В прошлом году соревнования не проводились из-за коронавируса.