Самсонова уступила австралийке Томлянович в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», уступив представительнице Австралии Айле Томлянович по итогам двух сетов – 2:6, 4:6.

Отметим, что матч продолжался 1 час 31 минуту. На счету Самсоновой, занимающей 42-е место в рейтинге WTA, шесть подач навылет, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк из двух. Ее соперница оформила два эйса, допустила три двойных и реализовала четыре брейка из восьми.

Во втором круге Томлянович встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии.