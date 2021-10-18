Калинская обыграла украинку Ястремскую в матче первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Россиянка Анна Калинская победила в первом раунде турнира «ВТБ Кубок Кремля» украинку Даяну Ястремскую со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Обе теннисистки совершили по шесть двойных ошибок, но Калинская один раз подала навылет, а Ястремская - четыре.

Также россиянка превзошла свою соперницу на чужой подаче. Калинская реализовала четыре из 12 брейкпоинтов, Ястремкая - три из 11.

Следующим соперником Калинской будет гречанка Мария Саккари, которая посеяна под третьем номером и пропускает первый круг.