Анна Калинская: Мне нравится, как я в последнее время играю

Российская теннисистка Анна Калинская дала комментарий после победы над представительницей Украины Даяны Ястремской (7:6, 6:4) в матче первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Даяна играла очень хорошо, мне важно было продолжать играть спокойно. Мне нравится, как я в последнее время играю. Не ожидала такого удачного выступления в Индиан-Уэллс, а потом не была уверена, что сыграю на Кубке Кремля из-за акклиматизации. Но чувствую, что с каждым днем самочувствие становится лучше, я взяла себя в руки. И надеюсь, что все получится», - приводит слова Калинской «МК-Спорт».

Напомним, что на турнире в Индиан-Уэллсе теннисистка дошла до четвертого круга, где уступила Онс Жабер из Туниса (2:6, 2:6).

Следующим соперником Калинской на «ВТБ Кубок Кремля» будет гречанка Мария Саккари, которая посеяна под третьем номером.