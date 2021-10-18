Рублев вакцинируется от коронавируса ради выступления на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса ради выступления на Australian Open.

«Сейчас ситуация с Австралией такая, что, если игроки хотят участвовать без карантина, они должны быть привитыми. Если ты без вакцины – сиди в номере и не выходи. Просто две недели без турниров и выходить на Австралию. Такой вариант никому не подходит многие будут прививаться, а те, кто не хотят – пропустят Австралию. В моем случае, я буду прививаться», - приводит слова Рублева «Чемпионат».

Напомним, турнир в Открытый чемпионат Австралии состоится с 17 по 30 января 2022 года. В прошлом розыгрыше соревнований другой российский теннисист Даниил Медведев дошел до финала, где уступил Новаку Джоковичу из Сербии со счетом 7:5, 6:2, 6:2.