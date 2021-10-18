Касаткина уступила Калининой в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», уступив украинке Ангелине Калининой – 2:6, 3:6.

На счету 24-летней россиянки один эйс, три двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница оформила одну подачу навылет, допустила шесть двойных и реализовала восемь брейков из 15.

В следующем круге Калинина встретится с с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Онс Жабер (Тунис).

Напомним, что турнир в Москве проходит с 18 по 24 октября.