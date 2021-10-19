Александрова вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно преодолела барьер первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля».
Отметим, что соперницей 26-летней спортсменки на старте соревнований стала представительница Туниса Онс Жабер. Первый сет завершился в пользу россиянки – 6:1. По ходу второго сета Жабер отказалась от дальнейшего участия в сегодняшней встрече из-за травмы. В общей сложности игра продлилась 37 минут.
В следующем круге Александрова сыграет против украинки Ангелины Калининой.
источник: «Советский спорт»