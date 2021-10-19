Потапова уступила Халеп на старте турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла во встрече первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля» румынке Симоне Халнеп со счетом 1:6, 4:6.
Обе спортсменки обошлись без эйсов, но Халеп совершила две двойные ошибки, а Потапова - семь.
Также румынка была успешнее на чужой подаче: шесть реализованных брейкпоинтов из 13 против трех из восьми у россиянки.
В следующем матче Халеп встретиться с победительницей российского противостояния Вероника Кудерметова - Оксана Селехметьева.
источник: «Советский спорт»