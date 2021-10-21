Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно преодолела барьер второго круга турнира ВТБ Кубок Кремля.

Отметим, что 30-летняя спортсменка в двух сетах обыграла представительницу США Бернарду Перу – 6:2, 7:5.

Матч продлился 1 час 41 минуту. На счету Павлюченковой, занимающей 16-е место в рейтинге WTA, пять подач навылет, девять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница оформила один эйс, допустила три двойных и реализовала три брейка из восьми.

В 1/4 финале турнира россиянка сыграет либо против Маркеты Вондроушовой из Чехии, либо против украинки Леси Цуренко.