Медведев сыграет на турнире в Акапулько

Генеральный директор открытого чемпионата Мексики Рауль Сурутуса сообщил о том, что Даниил Медведев станет одним из участников турнира в 2022 году.

Напомним, что соревнования пройдут в Акапулько с 21 по 26 февраля. Помимо 25-летнего россиянина, свое участие на турнире уже подтвердили три теннисиста, входящие в топ-10 рейтинга ATP, а именно Стефанос Циципас, представитель Германии Александр Зверев, а также Маттео Берреттини из Италии.

– Медведев – игрок, за которого говорят его результаты. Он является победителем US Open, и мы очень рады, что он принял наше приглашение, – цитирует Сурутусу France 24.

Добавим, что в данный момент Медведев является второй ракеткой мира.