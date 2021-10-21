ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 октября 11:37
автор: Владислав Корегин

Медведев сыграет на турнире в Акапулько

Соревнования в Мексике пройдут с 21 по 26 февраля.

Генеральный директор открытого чемпионата Мексики Рауль Сурутуса сообщил о том, что Даниил Медведев станет одним из участников турнира в 2022 году.

Напомним, что соревнования пройдут в Акапулько с 21 по 26 февраля. Помимо 25-летнего россиянина, свое участие на турнире уже подтвердили три теннисиста, входящие в топ-10 рейтинга ATP, а именно Стефанос Циципас, представитель Германии Александр Зверев, а также Маттео Берреттини из Италии.

– Медведев – игрок, за которого говорят его результаты. Он является победителем US Open, и мы очень рады, что он принял наше приглашение, – цитирует Сурутусу France 24.

Добавим, что в данный момент Медведев является второй ракеткой мира.

источник: France 24
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Авангард" добился трудной победы в Нижнем НовгородеМихаил Коляда выиграл Мемориал Николая Панина-КоломенкинаСКА всухую выиграл у "Йокерита"Русская звезда фильма для взрослых ответила на вопрос про ДзюбуЗвезда фильмов для взрослых не стала молчать про ДзюбуНемецкие СМИ назвали причину отставки нового тренера "Локомотива"
Журналиста после матча с «Лестером» избил экс-глава спартаковской «Фратрии»: что произошло?
Неприятный инцидент случился после матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» - «Лестер» (3:4) с журналистом РБК Александром Щеголевым.
«Если б Рассказов сдержал этого демона, то играл бы в АПЛ». Червиченко — о матче «Спартак» — «Лестер»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча 3-го тура Лиги Европы, в котором красно-белые уступили на своем поле со счетом 3:4.
Антирекорды «Спартака»: Дака забил красно-белым самые быстрые хет-трик и покер в истории Лиги Европы
23-летний нападающий «Лестер» Патсон Дака стал автором двух исторических достижений в матче 3-го тура Лиги Европы против «Спартака». А мы вспоминаем все хет-трики в ворота российских клубов в рамках этого турнира в нашей видеоподборке.
3:4 в матче «Спартака» и «Лестера» — уникальный счет? Судя по ставкам, вовсе нет
В БК «Лига Ставок» 20 октября были зарегистрированы крупные и любопытные выигрыши по пари на матч 3-го тура Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».
Тарасенко и Барбашев сорвали куш в Вегасе. Как русские вывели «Сент-Луис» в лидеры НХЛ
Голы Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева принесли «Сент-Луису» гостевую победу над «Вегасом» (3:1) и первое место в таблице Западной конференции.
Увы, это потолок «Зенита». Как чемпион России держался 85 минут, но все равно проиграл «Ювентусу»
В матче Лиги чемпионов питерцы уступили туринскому клубу 0:1 и серьезно осложнили себе борьбу за выход в плей-офф.
Киевская вакцина для «Барселоны». Как победа над «Динамо» отменила похороны каталонского суперклуба
Гол опытнейшего центрального защитника Жерара Пике принес «Барселоне» победу в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0).
Замбийский кошмар «Спартака». Как красно-белые проиграли «Лестеру», ведя 2:0, а Патсон Дака оформил покер
В 3-м туре Лиги Европы московские спартаковцы уступили дома обладателям Кубка Англии - 3:4, пропустив четыре мяча от 23-летнего нападающего сборной Замбии Патсона Даки.
Дружба Александра Невского и Шварценеггера — правда или пиар? Ответ не очевиден
Культурист и актер Александр Невский часто говорил о дружбе с Арнольдом Шварценеггером – и каждый раз получал в свой адрес волны интернет-хейта. Дескать, он просто пару раз сфотографировался с Арнольдом... Однако летом 2021 года случилось невероятное.
Букмекер-спонсор футбольной сборной России отказался выплачивать выигрыш в размере 900 тысяч рублей
«Фонбет» не выплатил игроку почти миллион рублей на том основании, что ставки с клубной карты делались двумя клиентами букмекерской компании.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика