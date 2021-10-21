Даниил Медведев: Если хочу хорошо закончить сезон, то лучше пропустить турниры в Москве и Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему решил сняться с московского турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Стараюсь почаще играть перед своей публикой. Но я понимал: если выступлю здесь или в Питере, то окажусь под угрозой. Моя большая команда сказала, что если я хочу хорошо закончить сезон, то лучше пропустить Москву и Питер. Календарь был необычный», — цитирует «Чемпионат» действующего победителя US Open.

Добавим, что в 2019 году Медведев выигрывал турнир в Санкт-Петербурге.

Ранее россиянин потерял шансы стать первой ракеткой мира по итогам 2021 года после поражения от Григора Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.