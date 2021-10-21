Карацев обыграл Герасимова во втором круге «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Аслан Карацев во встрече второго круга турнира »ВТБ Кубок Кремля» в Москве победил белоруса Егора Герасимова со счетом 6:4, 6:3.

Встреча длилась 1 час и 27 минут.

Карацев один раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Герасимов совершил шесть эйсов при пяти двойных ошибках и не использовал единственный шанс взять подачу россиянина.

В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем встречи между Жилем Симоном (Франция) и Маккензи Макдональдом (США).