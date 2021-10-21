Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. Во втором круге соревнований Аслан переиграл Егору Герасимову из Белоруссии со счетом 6:4, 6:3.

«Я сделал свой максимум. Мне было достаточно тяжело играть. Здесь новое покрытие. Я только первый раз сегодня потренировался на центральном корте», - приводит слова Карацева «Чемпионат».

Встреча длилась 1 час и 27 минут. Карацев один раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Герасимов совершил шесть эйсов при пяти двойных ошибках и не использовал единственный шанс взять подачу россиянина.

В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем встречи между Жилем Симоном (Франция) и Маккензи Макдональдом (США).