Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила свои выступления на турнире «ВТБ Кубок Кремля», уступив в четвертьфинале представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счетом 4:6, 2:6.

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Статистика эйсов – 3:2 в пользу чешки. При этом Вондроушова допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. В свою очередь, у россиянки две двойных и один реализованный брейк из двух.

В полуфинале Вондроушова сыграет либо с эстонкой Анетт Контавейт, либо с Гарбинье Мугурусой из Испании.

Добавим, что ранее на турнире Павлюченкова победила американку Бернарду Перу (6:2, 7:5).