Кудерметова - о поражении от Халеп на «ВТБ Кубок Кремля»: Она была сильнее меня в ключевые моменты

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свое поражение от представительницы Румынии Симоны Халеп (1:6, 6:7 (4:7)) в 1/8 финала турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«У нее больше опыта, она была сильнее меня в ключевые моменты и победила абсолютно заслуженно. Она добегала до моих укороченных из последних сил, я была близка. Но я отдаю ей должное, она сыграла потрясающе на тех мячах», - приводит слова Вероники пресс-служба турнира.

Кудерметова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех. На счету Халеп - ни одного эйса, пять двойных ошибок и реализовано пять брейк-пойнтов из 14.

За выход в полуфинал Симона сразиться с Марией Саккари из Греции.