Александрова победила Соболенко в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно преодолела барьер 1/4 финала турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Россиянка оформила два эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. У ее соперницы, сеяной на турнире под первым номером, три подачи навылет, три двойных, а также один реализованный брейк из четырех.

Отметим, что в полуфинале Александрова сыграет против победительницы пары Мария Саккари (Греция) – Симона Халеп (Румыния).