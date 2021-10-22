Саккари стала соперницей Александровой в полуфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над румынкой Симоной Халеп (6:4, 6:4) в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Отметим, что встреча продлилась 1 час 46 минут. На счету Саккари, сеяной на турнире под третьим номером, три подачи навылет, две двойных ошибки, а также пять реализованных брейк-пойнтов из 14. Ее соперница оформила один эйс, допустила две двойных и реализовала три брейка из десяти.

В полуфинале соревнований Саккари сыграет против представительницы России Екатерины Александровой, ранее обыгравшей Арину Соболенко из Белоруссии (6:3, 6:4). Их очная встреча состоится 23 октября в 14:00 мск.