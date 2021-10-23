Австралийская теннисистка и первая ракетка мира Эшли Барти отказалась от участия в Итоговом турнире WTA.

«Это было тяжелое решение, но для меня приоритетом являются мое тело и восстановление после этого сезона. Учитывая постоянные проблемы, связанные с поездкой в ​​Квинсленд и карантинные требования, я не хочу ставить под угрозу свою подготовку к январю», - приводит слова Барти Associated Press.

Ранее Эшли также отказалась от участия на турнире в Индиан-Уэллсе и командном Кубке Билли Джин Кинг.

Напмоним, что итоговый турнир WTA 2021 года пройдет в мексиканской Гвадалахаре с 10 по 17 ноября.