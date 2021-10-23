Контавейт обыграла Вондроушову и вышла в финал «ВТБ Кубок Кремля»

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в двух сетах обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову в полуфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля». Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.

Контавейт ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.

На счету Вондроушевой - один эйс, одна двойная ошибка и реализовано три брейк-пойнта из девяти.

За трофей Анетт поборется с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) - Мария Саккари (Италия). Этот матч состоится сегодня, 23 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени.