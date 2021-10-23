Александрова расстроилась, что Саккари не смогла доиграть полуфинал «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о досрочном завершении полуфинала «ВТБ Кубок Кремля» и поделилась ожиданиями от финала, где сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

«Если честно, я не заметила в начале игры каких-то предпосылок, что матч досрочно закончится. Но год был тяжелый, тяжело выдержать эту нагрузку. Расстроилась, что не доиграла матч до конца. Желаю Марии скорейшего выздоровления. Чего ожидаю от своего первого финала Кубка Кремля? С Аннет мы играли один раз. Тот матч был сложный. Тем более, теперь это будет финал. Я приложу все силы», - приводит слова Александровой «Чемпионат».

Добавим, что финалы на «ВТБ Кубок Кремля» пройдут 24 октября. А сегодня вторым запуском вечерней сессии (начнется в 17:00 мск) свой полуфинал друг с другом сыграют россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев.