ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 октября 15:23
автор: Максим Скороходов

Александрова расстроилась, что Саккари не смогла доиграть полуфинал «ВТБ Кубок Кремля»

Гречанка из-за плохого самочувствия отказалась от борьбы в первом сете.

Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о досрочном завершении полуфинала «ВТБ Кубок Кремля» и поделилась ожиданиями от финала, где сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

«Если честно, я не заметила в начале игры каких-то предпосылок, что матч досрочно закончится. Но год был тяжелый, тяжело выдержать эту нагрузку. Расстроилась, что не доиграла матч до конца. Желаю Марии скорейшего выздоровления. Чего ожидаю от своего первого финала Кубка Кремля? С Аннет мы играли один раз. Тот матч был сложный. Тем более, теперь это будет финал. Я приложу все силы», - приводит слова Александровой «Чемпионат».

Добавим, что финалы на «ВТБ Кубок Кремля» пройдут 24 октября. А сегодня вторым запуском вечерней сессии (начнется в 17:00 мск) свой полуфинал друг с другом сыграют россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Месси попросил обменять Икарди после ссоры с ним"Каролина" благодаря голу Свечникова победила "Монреаль""Рейнджерс" победили "Нэшвилл", у Шестёркина 28 сэйвовФрейя Штейн выложила видео с керри Team Spirit Ильей «Yatoro»Пятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. ФотоЭта неписанная красавица уже свела с ума половину мужчин в России
Лев или Матроскин? Как Дзюбу захейтили перед «Спартаком», и что ему теперь делать
Накануне главного футбольного матча осени, как с недавних пор называют встречи «Зенит» - «Спартак», большинство экспертов сходится в прогнозах, что питерский клуб не оставит шанса москвичам. Но больше всего копий ломается вокруг фигуры Артема Дзюбы.
Взлет и падение самого странного в мире спорта — битья пощечин
Год назад о соревнованиях по битью пощечин, где блистал сибирский фермер по прозвищу Пельмень, говорили все – но уже сегодня о них ничего не слышно. «Плеймейкер» разбирается, что не так со спортом, цель которого вырубить соперника «с леща».
Месси или ковид? Почему «Барселона» не соберет аншлаг даже на матче с «Реалом»
В воскресенье 24 октября «Барселона» примет в «Эль-Класико» мадридский «Реал». Как ни странно, но есть опасения, что аншлага на культовом матче может не случиться.
Он всё увидел. Как «Динамо» в день рождения Яшина на глазах у Пласидо Доминго догнало «Зенит» в РПЛ
12-й тур РПЛ открылся матчем «Динамо» — «Химки» (4:1), после которого бело-голубые сравнялись с «Зенитом» на вершине турнирной таблицы, а Арсен Захарян стал лучшим в лиге по числу голевых передач.
«Арсенал» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча АПЛ 22.10.2021
22 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Астон Вилла». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Саутгемптон» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Саутгемптон» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Эвертон» — «Уотфорд»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Эвертон» и «Уотфорд». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Лидс» и «Вулверхэмптон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ 24.10.2021
24 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча АПЛ 24.10.2021
24 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика