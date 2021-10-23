Хачанов встретится с Маннарино в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Состоялась жеребьевка теннисного турнира ATP в Санкт-Петербурге.

Под первым номер посеян Андрей Рублев. В прошлом году россиянин стал победителем турнира, обыграв в финале представителя Хорватии Борну Чорича. Рублев, как и Карацев (4-й номер), начнет турнир со второго круга.

Шестой »сеянный» Карен Хачанов встретится в первом раунде с Адрианом Маннарино из Франции.

Добавим, что призовой фонд турнира составляет более 850 тысяч долларов.

Напомним, что 24 октября Хачанов и Карацев сыграют в финале «ВТБ Кубок Кремля».