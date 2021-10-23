Остапенко и Синякова стали победителями «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде

Латвийская и чешская теннисистки Елена Остапенко и Катерина Синякова выиграли турнир «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде, победив в финале украинку Надежду Киченок и румынку Ралуку Олару со счетом 6:2, 4:6, 10:8.

Матч длился 1 час 32 минуты.

Победительницы подали два эйса, совершив две двойные ошибки, и реализовали четыре из пяти брейкпоинтов.

Пара, которая осталась в шаге от победы, не подавала навылет, сделал пять двойных ошибок и три раза взяла чужую подачу, имея пять возможностей.

Отметим, что призовой фонд соревнований составил около 565 тысяч долларов.