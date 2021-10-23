На АТР 250 St. Petersburg Open разрешена тридцатипроцентная посещаемость

Стало известно, сколько зрителей смогут в живую наблюдать теннисные матчи St. Petersburg Open-2021.

«Уже на следующей неделе Петербург примет XXVI Международный теннисный турнир АТР 250 St. Petersburg Open… Соревнования пройдут при 30% загрузке трибун - все зрители должны будут иметь при себе QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании», - приводит вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского «МК-Спорт», ссылаясь на его телеграм.

Соревнование категории ATP250 пройдет на следующей неделе на двух стадионах «Сибур Арене» и «Легкоатлетическом манеже».

В прошлом году победителем в одиночном разряде стал россиянин Андрей Рублев.