Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублев обеспечил себе место на Итоговом турнире АТР.

Ранее на ATP Finals отобрался удалось его соотечественнику Даниилу Медведеву. Также в Турине сыграют серб Новак Джокович, Стефанос Циципас из Греции, немец Александр Зверев и ипредставитель Италии Маттео Берреттини.

Напомним, что действующим победителем Итогового чемпионата является Даниил Медведев. В финале россиянин обыграл Доминика Тима из Австрии со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Добавим, что в Москве проходит турнир «ВТБ Кубок Кремля».