Карацев вышел в финал «ВТБ Кубок Кремля», обыграв Хачанова

Российский теннисист Аслан Карацев победил своего соотечественника Карена Хачанова в полуфинале московского турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Встреча, которая длилась 1 час и 42 минуты, завершилась победой 22-й ракетки мира со счетом 7:6 (9:7), 6:1.

Карацев шесть раз подал навылет. Аслан допустил три двойных ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из пяти.

Хачанова совершил восемь эйсов, две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех.

В решающем матче Карацев сыграет с хорватом Марином Чиличем. Это третий для Аслана финал турнира ATP в текущем сезоне.