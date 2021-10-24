Карацев поделился ожиданиями от финального матча с Чиличем в рамках турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Аслан Карацев оценил свои шансы на победу в финальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Отметим, что 28-летний спортсмен, сеяный на соревнованиях под вторым номером, сыграет против хорвата Марина Чилича. Встреча между теннисистами состоится сегодня, 24 октября, в 16:00 мск.

– Думаю, что сильная сторона Чилича – это подача в первую очередь. Надо будет много гадать. Я буду пытаться принимать его первый мяч, а там уже на задней линии будет полегче. Готовы ли я взять у Чилича реванш за проигрыш в Цинциннати? Да, я знаю, как он играет. Знаю, что он будет делать. Я готов, – приводит слова Карацева пресс-служба турнира.

Добавим, что ранее на турнире Аслан, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, обыграл белоруса Егора Герасимова (6:4, 6:3), Жиля Симона из Франции (6:4, 6:3), а также своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:1).