Александрова уступила Контавейт в финале «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля» эстонке Анетт Контавейт.

Обе теннисистки подали по пять эйсов, совершив шесть двойных ошибок. Но на чужой подаче лучше сыграла победительница, у Контавейт пять реализованных брейкпоинтов из 15 против четырех из 11 у Александровой.

Добавим, Контавейт стала первой представительницей Эстонии, выигравшей одиночный разряд на «Кубке Кремля», в 2011 году до финала доходила Кайя Канепи, но уступила словачке Доминике Цибулковой.

Турнир WTA «ВТБ Кубок Кремля»

Призовой фонд 565 530 долларов