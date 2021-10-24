Шамиль Тарпищев: Ждем от Карацева с Чиличем суперматч в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Хорватии Марина Чилича.

Напомним, что встреча между теннисистами состоится сегодня, 24 октября, в 16:00 мск.

– Ждем суперматч от Карацева с Чиличем, будет очень интересно. Сейчас непростое время. Жалко, что нет зрителей. Ребята показывают очень качественный теннис, много разных матчей, где никто не хочет уступать. Каждый матч – настоящий праздник тенниса, – цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Добавим, что ранее на турнире Карацев, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, обыграл белоруса Егора Герасимова (6:4, 6:3), Жиля Симона из Франции (6:4, 6:3), а также своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:1).

Что касается Чилича, то 41-я ракетка мира победил в соревнованиях в Москве боснийца Дамира Джумхура (6:7, 6:1, 6:1), американца Томми Пола (7:5, 6:3), представителя Испании Педро Мартинеса Портеро (6:1, 6:2) и литовца Ричардаса Беранкиса (6:3, 6:4)