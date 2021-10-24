Карацев стал победителем «ВТБ Кубок Кремля», обыграв в финале Чилича

Российский теннисист Аслан Карацев победил Марина Чилича из Хорватии в решающем матче «ВТБ Кубка Кремля» со счетом 6:2, 6:4 и стал победителем турнира.
Встреча длилась 1 час и 18 минут.
Карацев выполнил две подачи навылет. Россиянин совершил две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.
Чилич совершил шесть эйсов и одну двойную ошибку. Также хорват не смог реализовать единственный брейк-пойнт.
Добавим, что для россиянина это второй титул ATP. Ранее Карацев одержал победу на турнире в Дубае.