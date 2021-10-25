Карацев поднялся на 19-е место в рейтинге ATP

В понедельник, 25 октября, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что в первой десятке произошло лишь одно изменение – норвежец Каспер Рууд обошел Доминика Тима и поднялся на восьмое место. В свою очередь, австриец опустился на девятую строчку.

Первое место рейтинга по-прежнему занимает серб Новак Джокович. Вторым идет россиянин Даниил Медведев. Тройку лучших замкнул Стефанос Циципас из Греции. Еще один представитель России Андрей Рублев располагается на шестой строчке.

Соотечественник Рублева Аслан Карацев поднялся с 22-го на 19-е место после своей победы на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Вышедший в полуфинал соревнований в Москве Карен Хачанов также улучшил свои результаты, переместившись на одну строчку вверх (с 31-й на 30-е).

Рейтинг ATP