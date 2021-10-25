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25 октября 10:12
автор: Владислав Корегин

Карацев поднялся на 19-е место в рейтинге ATP

Вчера россиянин победил в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля».

В понедельник, 25 октября, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что в первой десятке произошло лишь одно изменение – норвежец Каспер Рууд обошел Доминика Тима и поднялся на восьмое место. В свою очередь, австриец опустился на девятую строчку.

Первое место рейтинга по-прежнему занимает серб Новак Джокович. Вторым идет россиянин Даниил Медведев. Тройку лучших замкнул Стефанос Циципас из Греции. Еще один представитель России Андрей Рублев располагается на шестой строчке.

Соотечественник Рублева Аслан Карацев поднялся с 22-го на 19-е место после своей победы на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Вышедший в полуфинал соревнований в Москве Карен Хачанов также улучшил свои результаты, переместившись на одну строчку вверх (с 31-й на 30-е).

Рейтинг ATP

Версия от 25 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) 11 430 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) 9630

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) 7930

4 (4). Александр Зверев (Германия) 6680

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) 5635

6 (6). Андрей Рублев (Россия) 5560

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) 4888

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) 3,615

9 (8). Доминик Тим (Австрия) 3,405

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) 3,378…

19 (22). Аслан Карацев 2392…

30 (31). Карен Хачанов (оба – Россия) 1696

источник: ATP
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