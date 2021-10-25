Евгений Кафельников: Думаю, что Карацев вполне заслуженно завоевал титул «ВТБ Кубок Кремля»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил победу своего соотечественника Аслана Карацева на турнире «ВТБ Кубок Кремля».

Напомним, что вчера 28-летний россиянин обыграл представителя Хорватии Марина Чилича (6:2, 6:4) в рамках финальной встречи соревнований.

– Заставил ли Карацев понервничать? Немножко в последнем гейме, когда подавал на матч. В целом, преимущество было безусловно у него. Я думаю, что вполне заслуженно титул у него в кармане, мы все очень довольны – очередной россиянин с титулом Кубка Кремля, мы как россияне должны быть только довольны ей – сегодня праздник для всех фанатов тенниса, – цитирует Кафельникова Eurostavka.

Добавим, что благодаря победе на турнире «ВТБ Кубок Кремля» Карацев смог подняться в топ-20 рейтинга ATP. Российский теннисист переместился с 22-го на 19-е место.