Шамиль Тарпищев: Александрова сыграла в свой лучший теннис на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги финального матча турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором россиянка Екатерина Александрова уступила Анетт Контавейт из Эстонии.

Напомним, что встреча между теннисистками состоялась вчера, 24 октября. Александрова проиграла своей сопернице по итогам трех сетов – 6:4, 4:6, 5:7.

– Александрова сыграла в свой лучший теннис. Она играет плоскими ударами, от этого любое психологическое напряжение дает срыв. Нет вариантов варьировать состояние, играет на грани риска всегда. Когда эмоции захлестывают, идет брак. Когда было 4:0 во втором сете, надо было просто вторым мячом подать первую подачу, а у нее происходил срыв. Но это ее лучший турнир, двух очков не хватило, – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Добавим, что благодаря своим результатам на соревнованиях в Москве Александрова смогла улучшить свое положение в рейтинге WTA, поднявшись с 37-го на 33-е место.