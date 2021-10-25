Гасанова обыграла швейцарку Тайхманн на старте турнира в Клуже

Российская теннисистка Анастасия Гасанова во встрече первого круга турнира в Клуже победила швейцарку Джил Тайхманн со счетом 4:6, 6:0, 7:5.

Россиянка смогла выиграть, не подавая навылет и совершив 12 двойных ошибок, благодаря тому, что реализовала восемь из 16 брейкпоинтов.

На счету Тайхманн три эйса, две двойные ошибки и пять брейков при семи возможностях взять чужую подачу.

В следующем матче Гасанова сыграет с победительницей встречи Леся Цуренко (Украина) - Андреа Пришакарау (Румыния).