Рублев прокомментировал свое второе попадание на Итоговой турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою квалификацию на Итоговый турнир АТР.

«Попадание на итоговый турнир два года подряд означает то, что я работаю в правильном направлении, значит, получился успешный сезон, потому что для всех игроков это одна из самых важных целей. Это показатель того, что двигаюсь в правильном направлении», - цитирует «Матч ТВ» шестую ракетку мира.

Ранее на ATP Finals удалось отобраться другому россиянину Даниилу Медведеву. Также в Турине сыграют серб Новак Джокович, Стефанос Циципас из Греции, немец Александр Зверев и представитель Италии Маттео Берреттини.

Напомним, что действующим победителем Итогового чемпионата является Медведев. В финале россиянин обыграл Доминика Тима из Австрии со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.