Тюрнев уступил Бублику на старте St. Petersburg Open

Российский теннисист Евгений Тюрнев проиграл в первом круге St. Petersburg Open Александру Бублику, выступающему за Казахстан, со счетом 3:6, 4:6.

Победитель был лучше своего соперника и на подаче и на приеме. На счету Бублика 12 эйсов, восемь двойных ошибок и два брейка при трех возможностях взять подачу россиянина.

Тюрнев четыре раза подал навылет, совершив две двойные ошибки, и не смог реализовать единственный брейкпоинт.

В следующем матче Бублик сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, победившем австралийца Джеймса Дакворта со счетом 7:6 (7:3), 6:2.